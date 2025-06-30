نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق: روسيا رفضت تزويد طهران بمنظومة دفاع جوي

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري "إن روسيا أعطت منظومة الدفاع الجوي إس-400 لتركيا والمملكة العربية السعودية، لكنها لم تمنحها لإيران، رغم مساعدتها لها بالطائرات المُسيّرة في حرب أوكرانيا، لأنها قد تُستخدم في مواجهة إسرائيل".

إيران تعترف: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية أصابت منشآتنا النووية بأضرار كبيرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع شبكة “روسيا اليوم”: “من الواضح للجميع أنه خلال 12 يومًا من الحرب، تسببت هجمات إسرائيل، وكذلك العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية في أراك وفُوردو ونطنز، في أضرار كبيرة لهذه المنشآت.”

الخارجية الفرنسية تدين التهديدات الموجهة لرئيس الوكالة الذرية

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالتهديدات الموجهة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن المفاوضات هي أفضل طريقة للتعامل مع المخاوف التي يثيرها البرنامج النووي الإيراني.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر

وقال رافائيل غروسي، مدير الوكالة، إنه رغم أن القصف الأمريكي ألحق "مستوى بالغًا من الضرر" بمنشآت إيران النووية، "لا يمكن الادعاء بأن كل شيء قد اختفى أو أنه لم يعد هناك أي شيء قائم".

وأوضح أنه قد تتمكن إيران من استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب "في غضون بضعة أشهر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري يمكنه منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وفي مقابلة مع شبكة CBS، قال غروسي: "بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر قليلة، تشغيل عدد من سلاسل الطرد المركزي لتدويرها وإنتاج اليورانيوم المخصب".

وتأتي تصريحات غروسي بعد أسبوع من الروايات المتضاربة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا هذا الشهر.

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