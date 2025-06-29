وزير خارجية المجر: يجب رفع العقوبات عن روسيا لبناء محطة الطاقة النووية "باكش-2"

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، خلال تصريحات صحفية، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على روسيا والتي تعيق بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر، حتى تستطيع موسكو بناء المحطة النووية.

وفي سياق آخر أعلن قبل وقت سابق، وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده ستتمكن من دفع ثمن واردات الغاز الروسي عبر بنك "OTP" حتى شهر أكتوبر بموجب مرسوم رئاسي روسي.

وأشار إلى أن هذا القرار سيسمح بإجراء عمليات الدفع لهذه الصفقات ليس فقط عبر "غازبروم بنك" المصرح له، بل أيضا عبر بنوك أخرى في البلاد.

وكتب سيارتو على "فيسبوك": "الخبر السار هو تمديد العمل بالمرسوم الرئاسي الروسي الذي يسمح للمجر بدفع ثمن الغاز الطبيعي عبر بنك OTP حتى أكتوبر، وهذا سيضمن موثوقية إمداداتنا من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة".

وأضاف وزير الخارجية أنه يتوجه إلى تركيا لبحث "كيفية ضمان تدفق مصادر الطاقة الروسية الرخيصة إلى بلاده على المدى الطويل". حيث يتم نقل الجزء الأكبر من الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار التركي" وامتداداته عبر بلغاريا وصربيا.

وفي 25 يونيو، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى 1 أكتوبر القادم التصريح – التي كان سينتهي في 1 يوليو – للعملاء الأجانب لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ليس فقط عبر "غازبروم بنك" المصرح له بهذه العمليات، بل أيضا عبر بنوك أخرى في روسيا.

وجرى تحديث نظام الدفع للغاز الروسي من قبل المشترين الأجانب بسبب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على "غازبروم بنك"، حيث كان يسمح للأجانب سابقا بتحويل العملات في بنوك روسية أخرى فقط، لكنهم كانوا مضطرين بعد ذلك لتحويل الروبلات المستلمة إلى حساب المورد الروسي للغاز في "غازبروم بنك".



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