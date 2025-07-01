استئناف جلسة النظر في تعيين رئيس جديد للشاباك بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور

استأنفت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة النظر في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وكانت المحكمة قررت، منذ قليل، تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب التضارب في مواقف الحاضرين ومناوشات بين الحاضرين.

نتنياهو يتحدث عن بشرى بشأن ملف الأسرى

وقبل وقت سابق نقلت القناة 12 العبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كلمة مقتضبة وجهها إلى عائلات الأسرى، زعم فيها أن إعادة الرهائن من قطاع غزة يمثل أهمية قصوى.

نتنياهو يعلق على الأزمة الدائرة حول رئيس الشاباك

وتطرق نتنياهو فى كلمته إلى الأزمة الدائرة فى الاحتلال حول تعيين رئيس الشاباك، مؤكدا، أن رئيس الحكومة هو من يعين رئيس الشاباك وفقا للقانون.

وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: “نقوم بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة”.

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