أخبار الفن اليوم، محمد منير يستعد لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد، وليد منصور يدافع عن شيرين بعد أزمة مهرجان موازين، محمد رمضان يطرح كليب أغنية الجو حلو

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وجاءت كالتالي …

يستعد الفنان محمد منير لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد، يوم الخميس المقبل.



ومن المفترض أن يطرح الكينج ألبومه بشكل فردي طيلة أشهر الصيف، والذي يصل عدد أغانية إلى عشرة أغنيات، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي، والتي طرحت له عبر منصاتها الإلكترونية أحدث أغانيه التي تحمل اسم “ملامحنا”، وحقق الأغنية نجاحا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دافع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب غنائها المسجل (البلاي باك) خلال ختام مهرجان موازين.



وقال منصور من خلال “فيس بوك”:" مستغرب جدا من إن في ناس قاعدة تتكلم على شيرين عبد الوهاب في حفل موازين اللي كل الجهات المنظمة هناك بتقولك أكبر عدد جماهيري في تاريخهم ومستغرب أكتر من شوية اللجان الفاشلة اللي للأسف من ناس تابعة لفنانة متخيلة كده مثلا إن هتغلوش على نجاح شيرين".

يستعد المطرب رامي صبري، لطرح أحدث ألبوماته والتي يأتي بعنوان “أنا بحبك انت” على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي قريبا



ويتعاون رامي صبري في ألبومه الجديد أنا بحبك انت، مع الشاعر تامر حسين في 3 أغاني وهما انت مستغرب، تيجي نتصور، وأغنية بقلبي معاك

يحيي الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، وذلك بالمملكة العربية السعودية



ومن المقرر أن يقام حفل تامر حسني يوم 11 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا

طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة “الجو حلو”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث صور الأغنية بأحد الاماكن الساحلية الشهيرة داخل مصر





احتفل الفنان عمرو سعد بتخرج نجله الأكبر “رابي”، حيث نشر عددا من الصور التي تجمعه به من حفل التخرج، وعلق قائلا: “ ما شاء الله عليك يا رابى، رابى عمرو سعد وهو بيعدى الثانوية الألمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز مبروووك يا صاحبي عقبال الشهادة الكبيرة”.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم هيبتا “المناظرة الأخيرة” الإعلان التشويقي للعمل تمهيدا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائي.



وتضمن الإعلان لقطات متنوعة للأبطال المشاركين في الفيلم بدون وجود أي تعليق مع الاكتفاء بالموسيقي.





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