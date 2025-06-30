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ثقافة وفنون

الشاعر تامر حسين يتعاون مع رامي صبري في 3 أغان من ألبومه الجديد

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

يستعد المطرب رامي صبري، لطرح أحدث ألبوماته والتي يأتي بعنوان “أنا بحبك انت” على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي قريبا 

ألبوم رامي صبري الجديد 

ويتعاون رامي صبري في ألبومه الجديد أنا بحبك انت، مع الشاعر تامر حسين في 3 أغاني وهما انت مستغرب، تيجي نتصور، وأغنية بقلبي معاك 

ديو تامر حسني ورامي صبري 

وفي وقت سابق كان  الفنان رامي صبري طرح ديو مشترك مع تامر حسني بعنوان “فعلا مبيتنسيش”.

وحقق ديو فعلا مبيتنسيش الذي قدمه تامر حسني ورامي صبري، نجاحا ملحوظا منذ طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم

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ألبوم رامي صبري الجديد ألبوم رامي صبري المطرب رامي صبري رامي صبري الشاعر تامر حسين

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