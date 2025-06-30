الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح الإعلان التشويقي لفيلم هيبتا المناظرة الأخيرة (فيديو)

أبطال هيبتا المناظرة
أبطال هيبتا المناظرة الأخيرة، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم هيبتا “المناظرة الأخيرة” الإعلان التشويقي للعمل تمهيدا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

وتضمن الإعلان لقطات متنوعة للأبطال المشاركين في الفيلم بدون وجود أي تعليق مع الاكتفاء بالموسيقي.

ولقد نشر كريم فهمي الإعلان عبر صفحته الرسمية على انستجرام وأرفق تعليق “قصة الحب مستمرة.. هيبتا المناظرة الأخيرة.. الإعلان التشويقي الآن..الرهان على الحب".

فيلم هيبتا 2 

وفيلم هيبتا.. "المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

أبطال فيلم هيبتا 2 

وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم هيبتا الجزء الأول 
 

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا، الجزء الأول، مجموعة من أبرز الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال فيلم هيبتا 2 المناظرة الأخيرة الكاتب محمد صادق هادى الباجورى سلمي ابو ضيف فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة ماجد الكدواني محمد صادق مايان السيد

مواد متعلقة

قبل انطلاقه غدا، تعرف على قصة مسلسل مملكة الحرير

مسلسل آسر الحلقة 61، باسل خياط ينفذ خطته ويكرر مع راغب ما حدث لمجد

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 26، اختطاف شادي على يد مجهولين

كيف غير ظهور ريام كفارنة أحداث مسلسل آسر؟

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية