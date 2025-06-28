الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رامي صبري يطرح ألبوم " أنا بحبك انت" قريبا

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

 

أعلن المطرب رامي صبري استعداده لطرح ألبوم جديد قريبا.

 

وكتب رامي صبري في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: أنا بحبك انت.. ألبوم جديد 2025.. قريبا.

 

ديو تامر حسني ورامي صبري 

 

وفي وقت سابق كان  الفنان رامي صبري طرح ديو مشترك مع تامر حسني بعنوان “فعلا مبيتنسيش”.

 

وحقق ديو فعلا مبيتنسيش الذي قدمه تامر حسني ورامي صبري، نجاحا ملحوظا منذ طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامي صبري المطرب رامي صبري ألبوم رامي صبري الجديد تامر حسني

مواد متعلقة

رامي صبري وبهاء سلطان يفتتحان أولى حفلات مهرجان مراسي

الأكثر قراءة

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ميدو يكشف مصير شيكابالا مع الزمالك وحقيقة اعتزال الأباتشي

بشكتاش وفنربخشة يتنافسان على ضم زيزو من الأهلي

نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في القاهرة والمحافظات

ميدو يوضح تصريحاته عن افتقاد لاعبي الأهلي أساسيات كرة القدم

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

خدمات

المزيد

تعرف على نسبة ذوي الإعاقة في المساكن المدعمة من الدولة وفقا للقانون

أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم السبت 2025.6.28

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقتها بالخير والرزق القريب

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

المزيد
الجريدة الرسمية