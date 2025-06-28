رامي صبري يطرح ألبوم " أنا بحبك انت" قريبا

أعلن المطرب رامي صبري استعداده لطرح ألبوم جديد قريبا.

وكتب رامي صبري في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: أنا بحبك انت.. ألبوم جديد 2025.. قريبا.

ديو تامر حسني ورامي صبري

وفي وقت سابق كان الفنان رامي صبري طرح ديو مشترك مع تامر حسني بعنوان “فعلا مبيتنسيش”.

وحقق ديو فعلا مبيتنسيش الذي قدمه تامر حسني ورامي صبري، نجاحا ملحوظا منذ طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

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