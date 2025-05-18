عمرو سعد يلتقي أنس بوخش داخل منزله بالقاهرة

نشر الفنان عمرو سعد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور تجمعه بالإعلامي الإماراتي “أنس بوخش”، والذي يتواجد بالقاهرة، حيث استقبله عمرو في منزله، نظرًا للصداقة القوية التي تجمعهما منذ فترة.

ومن المفترض أن يسجل أنس بوخش عدد من الحلقات ببرنامجه الشهير، الذي يقدمه عبر قناته بموقع “يوتيوب”، حيث سوف يستضيف عدد من النجوم والنجمات المصريين وبعض المشاهير.

عمرو سعد

من جانب آخر أعلن النجم عمرو سعد أن الانتهاء الكامل من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم الغربان.

وقال سعد: الحمد لله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي قريبا إن شاء الله #the_crows الغربان.

وتستعد دور العرض السينمائى المصري لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية، المقرر أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة من العام الحالي.

ويأتي العمل من بطولة النجم عمرو سعد وبتوقيع المخرج ياسين حسن.

ويسعي المخرج ياسين حسن على قدم وساق من انتهاء عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

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