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ثقافة وفنون

الملحن عمرو الشاذلي يتعاون مع تامر حسني في أغنيتين بألبوم لينا معاد

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يستعد النجم تامر حسني، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية لينا معاد يوم 10 يوليو المقبل ويتضمن عدد من الأغاني ما بين الدراما والرومانسي.

ألبوم تامر حسني الجديد 

وبتعاون تامر حسني، مع الملحن عمرو الشاذلي في أغنيتين بألبومه الجديد لينا ميعاد.

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قال فيه: “افتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل، يوم ١٠ شهر ٧ القادم، أوامر يا حبايب قلبي”.

وكان قد طرح الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى السينمائي، فيلم “ريستارت”، الذي مازال يعرض حاليًا بالسينمات ويحقق إيرادات جيدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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