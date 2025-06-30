تامر حسني يحيي بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية بالسعودية في هذا الموعد

يحيي الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، وذلك بالمملكة العربية السعودية

تامر حسني يفتتح كأس العالم للألعاب الإلكترونية

ومن المقرر أن يقام حفل تامر حسني يوم 11 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا



وكان الفنان تامر حسني أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قال فيه: “افتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل، يوم ١٠ شهر ٧ القادم، أوامر يا حبايب قلبي

كان قد طرح الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى السينمائي، فيلم “ريستارت”، الذي مازال يعرض حاليًا بالسينمات ويحقق إيرادات جيدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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