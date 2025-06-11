روتانا تطرح أغنية ملامحنا لـ محمد منير

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية ملامحنا

الأغنية من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

كان محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

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