محافظ بني سويف يشيد بالمشاركة في حملة التبرع بالدم: كلنا على قلب رجل واحد

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالإقبال الكبير والمشاركة المجتمعية الواسعة في فعاليات حملة التبرع بالدم، التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، مشيرًا إلى أن ما شهده من تناغم وتعاون بين مختلف المؤسسات يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ قيم المسؤولية والانتماء الوطني.

إجراءات لحثّت المواطنين على التبرع بالدم

وأكد محافظ بني سويف، خلال جولته بمركز شباب العبور، على أهمية الدور الذي لعبته مراكز الشباب في الترويج للحملة واستقبال المتبرعين، لافتًا إلى الإسهام الملموس للكنائس والمساجد من خلال رسائل توعية تثقيفية حثّت المواطنين على التبرع بالدم، وسلّطت الضوء على البعد الإنساني والديني لهذا العمل النبيل.

وأضاف محافظ بني سويف، أن نجاح مثل هذه المبادرات يعكس وعي شباب مصر وحرصهم على خدمة وطنهم، مؤكدًا أن التنسيق المتميز بين مديرية الصحة، ومديرية الشباب والرياضة، وكافة الجهات التنفيذية والشعبية، يعكس تماسك النسيج الوطني واستعداد الجميع لتلبية نداء الوطن في كل وقت.

المحافظ: نعمل بكل طاقاتنا لترجمة توجيهات الرئيس

ودعا محافظ بني سويف، المواطنين، خاصة الشباب، إلى مواصلة التفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات، قائلًا: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه دومًا بالاهتمام بصحة المصريين، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر، ونحن في بني سويف نعمل بكل طاقاتنا لترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يخدم المواطن ويحافظ على صحته".

يُذكر أن اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يُحتفل به في 14 يونيو من كل عام، هو مناسبة سنوية أقرتها منظمة الصحة العالمية منذ عام 2004، لتكريم المتبرعين الطوعيين ونشر ثقافة التبرع المنتظم بالدم كوسيلة لإنقاذ الأرواح وتعزيز أمن الرعاية الصحية.

وقد رافق محافظ بني سويف، خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية من بينهم: النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، معاون المحافظ الدكتور محمد جبر، رئيس المدينة وعلي يوسف، وكيل وزارة الشباب والرياضة وهشام الجبالي، ومدير وحدة السكان ومحمد البحيري، بجانب عدد من قيادات الصحة والشباب ورؤساء الوحدات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.