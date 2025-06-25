الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

طعنه بسبب قطعة بسبوسة، حبس المتهم بقتل ابن خاله في بني سويف

مجمع محاكم بني سويف،
مجمع محاكم بني سويف، فيتو

أمر المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس المتهم «أ.ط» 37 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل ابن خاله الشاب «أحمد ي» البالغ من العمر 34 عامًا، طعنًا بسلاح أبيض في منطقة القلب، في واقعة مأساوية شهدتها قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أقاربه أمام محل لبيع الحلويات، على خلفية خلاف بسيط بسبب تناول المجني عليه قطعة «بسبوسة»  دون سداد ثمنها، ما أدى إلى تصاعد الأمر وتطور المشادة إلى جريمة قتل.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات المباحث تحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أن المتهم استل سلاحًا أبيض وطعن المجني عليه طعنة نافذة في منطقة القلب أودت بحياته في الحال، بحسب التقرير الطبي.

 

انتداب الطب الشرعي وحبس المتهم

 

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتواصل النيابة العامة ببني سويف تحقيقاتها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، فيما تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، وأمر المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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