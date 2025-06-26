قلق ودعاء، الأمهات ينتظرن أبناءهن أمام لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

حرصت العشرات من الأمهات على الحضور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ببني سويف، لمتابعة أولادهن أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، في مشهد إنساني يعكس حجم التوتر والقلق الذي تعيشه الأسر خلال هذه الفترة الحاسمة.

الأمهات ينتظرن أمام لجان الثانوية ببني سويف

ورغم حرارة الطقس وطول ساعات الانتظار، فضّل الكثير من الأمهات الانتظار أمام أبواب المدارس حتى انتهاء الامتحان، وهن يحملن زجاجات المياه والمراوح اليدوية، ويتبادلن الدعوات والنصائح، في انتظار خروج أبنائهن بسلام.

الأمهات ينتظرن أمام لجان الثانوية ببني سويف

وقالت مريم عادل، إحدى الأمهات: "لا أستطيع البقاء في المنزل، قلبي مع ابني هنا... أدعو له ولكل الطلاب بالنجاح والتوفيق".

وأضافت أخرى: "نحن من يعيش الامتحان معهم لحظة بلحظة، ونحاول أن نكون مصدر دعمهم الأول".

وقال الدكتور جمال عبد المطلب أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب بني سويف، إن مشهد تجمع الأمهات أمام اللجان يُعد من الصور المتكررة في كل موسم امتحانات، لكنه لا يفقد تأثيره، حيث يجسد مشاعر الأمومة والحرص الكبير على مستقبل الأبناء، في واحدة من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مصيرهم الأكاديمي.

19 ألفا و425 طالبًا يؤدون الامتحانات ببني سويف

وتجرى امتحانات الثانوية العامة داخل 45 لجنة تضم 19 ألفا و425 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة بني سويف بواقع: 13 ألفا و220 طالبًا وطالبة "علمي علوم"، و2285 طالبًا وطالبة "علمي رياضة"، و3612 طالبًا وطالبة بالشُعبة الأدبية إلى جانب 89 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين و171 دولي و36 دمج.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات.

وشّدد محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة السبعة، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات،لتوفير الهدوء بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

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