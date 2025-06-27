الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس سمسطا ببني سويف يبحث مطالب الأهالي بشأن خدمات الصرف الصحي ورصف الطرق

لقاء رئيس مركز سمسطا
لقاء رئيس مركز سمسطا ببني سويف بالأهالي، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن عقد مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، اجتماعًا مفتوحًا مع عدد من أهالي المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودتها في نطاق المركز.

الصرف والرصف أبرز مطالب أهالي سمسطا

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، حيث استعرض الحضور مطالبهم المتعلقة باستكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف بعض الطرق المؤدية إلى القرى التابعة، إضافة إلى عدد من الملاحظات حول مستوى النظافة والخدمات اليومية، وذلك في إطار اهتمام محافظة بني سويف برصد احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية التابعة لـ محافظة بني سويف جهودها في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الفورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين داخل مدينة سمسطا وعدد من القرى التابعة.

حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة 

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، ضمن خطة بني سويف لتحسين البيئة والمظهر الحضاري، حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة والقرى، فضلًا عن أعمال تفريغ الحاويات بشكل منتظم، في إطار مواصلة جهود رفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

تحرير 9 محاضر تموينية في حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف

33 زيارة تفتيشية تكشف مخالفات بالجملة بمحليات ومديريات بني سويف

إزالة 2133 تعديًا على أراضي الدولة ببني سويف

إغماء 5 طالبات بالثانوية العامة داخل لجان امتحان الفيزياء ببني سويف

قلق ودعاء، الأمهات ينتظرن أبناءهن أمام لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

طعنه بسبب قطعة بسبوسة، حبس المتهم بقتل ابن خاله في بني سويف

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا ألمانيا لزيارة ممشى كورنيش النيل

وكيل تموين بني سويف: لن نترك السوق فريسة للتلاعب والمخالفين في قبضة القانون

نجاة أسرة من الغرق بعد سقوط سيارتهم بترعة الإبراهيمية في بني سويف

ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

تحرير 9 محاضر تموينية في حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف

33 زيارة تفتيشية تكشف مخالفات بالجملة بمحليات ومديريات بني سويف

إزالة 2133 تعديًا على أراضي الدولة ببني سويف

إغماء 5 طالبات بالثانوية العامة داخل لجان امتحان الفيزياء ببني سويف

قلق ودعاء، الأمهات ينتظرن أبناءهن أمام لجان الثانوية العامة ببني سويف (صور)

طعنه بسبب قطعة بسبوسة، حبس المتهم بقتل ابن خاله في بني سويف

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا ألمانيا لزيارة ممشى كورنيش النيل

وكيل تموين بني سويف: لن نترك السوق فريسة للتلاعب والمخالفين في قبضة القانون

الأكثر قراءة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وسلطنة عمان والأمم المتحدة

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بسبب قطعة أرض زراعية غرب الأقصر

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ووقتها

تفسير رؤية الحرامي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية