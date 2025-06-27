رئيس سمسطا ببني سويف يبحث مطالب الأهالي بشأن خدمات الصرف الصحي ورصف الطرق

أعلنت محافظة بني سويف عن عقد مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، اجتماعًا مفتوحًا مع عدد من أهالي المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودتها في نطاق المركز.

الصرف والرصف أبرز مطالب أهالي سمسطا

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، حيث استعرض الحضور مطالبهم المتعلقة باستكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف بعض الطرق المؤدية إلى القرى التابعة، إضافة إلى عدد من الملاحظات حول مستوى النظافة والخدمات اليومية، وذلك في إطار اهتمام محافظة بني سويف برصد احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية التابعة لـ محافظة بني سويف جهودها في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الفورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين داخل مدينة سمسطا وعدد من القرى التابعة.

حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، ضمن خطة بني سويف لتحسين البيئة والمظهر الحضاري، حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة والقرى، فضلًا عن أعمال تفريغ الحاويات بشكل منتظم، في إطار مواصلة جهود رفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

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