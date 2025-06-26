الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

إغماء 5 طالبات بالثانوية العامة داخل لجان امتحان الفيزياء ببني سويف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تعرض 5 طالبات بالثانوية العامة لحالات إغماء أثناء تأدية الامتحانات داخل عدد من اللجان بمدينة بني سويف ومراكز ناصر وسمسطا والفشن، وتم نقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إغماءات بين طالبات الثانوية ببني سويف

وكانت سيارات الإسعاف المتمركزة بجوار اللجان قد نقلت الطالبة "مريم.م.ع" 18 سنة، أثناء تأدية الامتحان بمدرسة محمد فريد الابتدائية بمركز ناصر، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، كما تم نقل الطالبة "شيماء.ش.ن" 18 سنة، من لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية العامة بمركز سمسطا إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وفي مركز الفشن، تعرضت الطالبة "خلود.م.ص" للإغماء داخل لجنة المدرسة الثانوية العسكرية، وتم نقلها إلى مستشفى الفشن المركزي، كما نُقلت الطالبة "فريالة.م.ا" 18 سنة، من لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة بني سويف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وكذلك الطالبة "ملك.م.س" من لجنة مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة بمدينة بني سويف إلى نفس المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالبات داخل المستشفيات.

19 ألفا و425 طالبًا وطالبة ببني سويف

وتجرى امتحانات الثانوية العامة داخل 45 لجنة تضم 19 ألفا و425 طالبًا وطالبة على مستوى محافظة بني سويف بواقع: 13 ألفا و220 طالبًا وطالبة "علمي علوم"، و2285 طالبًا وطالبة "علمي رياضة"، و3612 طالبًا وطالبة بالشُعبة الأدبية إلى جانب 89 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين و171 دولي و36 دمج

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات.

وشّدد محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة السبعة، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لتوفير الهدوء بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

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