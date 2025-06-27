خطة مرورية جديدة استعدادًا لافتتاح مجمع مواقف محور عدلي منصور ببني سويف

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، جولة ميدانية اليوم لمتابعة الموقف النهائي للتجهيزات المرورية بمحيط مجمع مواقف محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المجمع وبدء تشغيله الرسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك برفقة المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وعلي يوسف رئيس المدينة.

من جانبه، أوضح ناصر فراج وكيل وزارة النقل ببني سويف، أن أعمال التجهيزات تأتي تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في الانتهاء من الترتيبات الفنية والمرورية، بما يضمن انسيابية حركة الدخول والخروج من المجمع وتخفيف الضغط المروري بالمناطق المجاورة، حيث شملت التعديلات المرورية عدة محاور مهمة.

خطة مرورية لمجمع مواقف محور عدلي منصور

بالنسبة لموقف المراكز "الموقف الصغير" على الطريق الزراعي القاهرة/بني سويف ويسع 150 سيارة تخدم مركزي الواسطى وناصر، تم غلق الفتحات العشوائية بحواجز خرسانية لمنع الحوادث، مع الاعتماد على دورانات هندسية آمنة أمام بوابة بني سويف، وكذلك دوران بعد الموقف تجاه مركز ناصر ليكون الخروج من الموقف في اتجاه البوابة ثم الدوران من أمام البوابة، حيث سيخدم هذا الموقف مركزي ناصر والواسطى، والكائن حاليًا بجوار شرطة النجدة.

والقادم من مركزي ناصر والواسطى يتجه مباشرة للدخول للموقف، وكذلك يوجد "يوتيرن" بعد الموقف في اتجاه مركز ناصر للقادم من بني سويف ويرغب في الدوران للرجوع إلى الموقف.

وبالنسبة لموقف المحافظات "الموقف الكبير" على طريق دمو، فقد تم غلق جميع الفتحات العشوائية بالحواجز الخرسانية للحد من الحوادث، كما تم تنفيذ حواجز خرسانية "نيوجيرسي" عند منزل كوبري عدلي منصور على طريق دمو، لفصل حركة المحور عن الموقف، بالإضافة إلى عمل دوران عند مدخل طريق دمو من ناحية حديقة الشلال للقادم من الطريق ويرغب في دخول الموقف، وكذلك تنفيذ دوران "يوتيرن" بعد منزل الكوبري لاستخدامه من قبل سيارات الموقف والسيارات الخارجة من الموقف الكبير على طريق دمو.

انشاء خط سرفيس مجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أنه تم إنشاء مسار خاص لخط السرفيس، حيث وجّه المحافظ بعمل طريق يخدم على الموقفين، وتم رصف وصلة بطول 150 مترًا لهذا الغرض، لتكون مخصصة لخط سير سيارات السرفيس القادمة من بني سويف والمتجهة إلى طريق دمو للوصول إلى الموقف الكبير، ثم تتجه بعد ذلك إلى الوصلة التي تم رصفها ومنها إلى طريق رياض باشا ثم إلى الموقف الصغير، ثم تعود إلى بني سويف.

وكلف محافظ بني سويف السكرتير العام بمراجعة المقترح المروري ميدانيًا مع الجهات المختصة من المرور والطرق والوحدة المحلية، وبدورها قامت مديرية الطرق تحت إشراف مباشر من السكرتير العام بمراجعة المقترح وإجراء الترتيبات والتنسيقات المكتبية والميدانية اللازمة، ومن ثم تمت الموافقة على المقترحات من كافة الجهات المعنية، والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ الفعلي لها.

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