الجمعة 27 يونيو 2025
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صحة بني سويف تنفذ تدريبات على رأس العمل لتعزيز سلامة المرضى بالوحدات

مرور تدريبي على الوحدات
مرور تدريبي على الوحدات الصحية ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن قيام فريق سلامة المرضى بالمرور على وحدة انفسط التابعة لإدارة الواسطى الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظة بني سويف، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

مرور تدريبي على الوحدات الصحية

وشمل المرور أقسام الاستقبال والصيدلية وحجرة الملفات والمعمل، حيث تم تدريب العاملين على عدة محاور مهمة، منها تعريف المريض بطريقة صحيحة، وتفعيل سجل المجهول، وتفعيل سجل الأوامر الشفهية والتليفونية، في سياق حرص محافظة بني سويف على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم تدريب الفرق على تمييز وفصل الأدوية بالألوان، واستيفاء بيانات التذكرة الدوائية، والتسجيل الصحيح في نماذج ملف طب الأسرة وكتابة التاريخ المرضي، وهو ما يعكس اهتمام بني سويف بالتطوير المستمر للمنظومة الصحية وتطبيق أعلى معايير الرعاية.

رصد غياب أطباء الأسنان

وخلال المرور، رصد فريق سلامة المرضى غياب أطباء الأسنان، حيث تم اتخاذ إجراء يومية الغياب طبقًا لتعليمات مديرية صحة بني سويف، في إطار جهود المحافظة لضمان انتظام العمل والالتزام بالمعايير المهنية داخل المنشآت الصحية.

وقد أشرفت الدكتورة نانسي حمدي، من فريق سلامة المرضى بمديرية صحة بني سويف، على تنفيذ هذه الجولة الميدانية، والتي تأتي ضمن خطة محافظة بني سويف للمتابعة المستمرة والرقابة الميدانية لتعزيز مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة.

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