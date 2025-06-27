صيانة وتركيب كشافات إنارة لشوارع واحياء مدينة إهناسيا ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات إنارة في شوارع وأحياء مركز إهناسيا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

صيانة وتركيب كشافات إنارة بإهناسيا

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد علاء الدين، جهودها الميدانية في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، الذي شهد صيانة وإصلاح أعطال وتركيب كشافات إنارة بمناطق الشيخ حرب والعسيلي والسكك الحديدية والشوارع الجانبية، مع الالتزام بتطبيق خطة محافظة بني سويف في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي السياق ذاته، تابعت محافظة بني سويف أعمال النظافة اليومية بنطاق المركز، حيث كثفت الوحدة المحلية جهودها في الفترتين الصباحية والمسائية لرفع القمامة وتحسين المظهر الحضاري، كما جرى متابعة مدى التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك ضمن خطة بني سويف لترشيد الكهرباء وتعزيز الانضباط بالشارع السويفي.

تسريب مياه صرف صحي بقرية ميانة

كما شهدت قرى مركز إهناسيا تنفيذ عدد من المهام الخدمية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية العواونة، التابعة لـ محافظة بني سويف، بإعادة زراعة عمود كهرباء بطريق العواونة/إهناسيا لضمان السلامة العامة وتيسير حركة المرور، فيما تعاملت الوحدة المحلية لقرية براوة مع بلاغ تسريب مياه صرف صحي بقرية ميانة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وشفط المياه في استجابة سريعة تعكس حرص أجهزة بني سويف التنفيذية على حل مشكلات المواطنين.

وتواصل الوحدات القروية التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف جهودها في رفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى متابعة طلبات التصالح على مخالفات البناء وملفات تقنين الأوضاع، مع تنفيذ توجيهات الدكتور المحافظ باتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات بناء في المهد، إلى جانب استمرار أعمال المتابعة اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء في قرى بني سويف، بما يحقق الانضباط ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

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