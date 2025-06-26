الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

33 زيارة تفتيشية تكشف مخالفات بالجملة بمحليات ومديريات بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ 33 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال النصف الأول من يونيو الجاري، وذلك في إطار متابعة منظومة العمل بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 تنفيذ 33 زيارة تفتيشية ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لتقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، والذي عرضه ناصر سيف النصر، مدير الإدارة، حول جهود التفتيش خلال الفترة المشار إليها.

 

وأكد المحافظ على استمرار جهود الإدارة في الدفع بخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه القصور الإداري، وذلك بالتوازي مع المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالقرى والمراكز.

 

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يؤثر على سير العمل، مؤكدًا عدم التهاون مع أية مخالفات قد تُعيق تحسين الأداء الإداري.

 

كشف حالات غياب وتأخير وترك عمل

 

وكشف التقرير أنه تم تنفيذ 33 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت المرور وتفقد سير العمل داخل الوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة، حيث تضمنت  13 زيارة للوحدات المحلية، و15 زيارة لقطاع الصحة، وزيارتين لقطاع التموين، و3 زيارات لقطاعات التعليم والزراعة والتضامن بواقع زيارة واحدة لكل قطاع.

 

كما شاركت الإدارة في فحص عدد من الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ والجهات التنفيذية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وجرى رصد عدد من المخالفات تمثلت في حالات غياب وتأخير وترك عمل بعدد من الجهات التي شملها التفتيش.

 

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات، والعمل على تلافي أوجه القصور التي تم رصدها، مع الاستمرار في المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

 

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