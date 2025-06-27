الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

تحرير 9 محاضر تموينية في حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف

حملة رقابية بمركز
حملة رقابية بمركز ناصر ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية، وذلك ضمن حملة رقابية نُفذت بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، وإدارة التموين، حيث شملت المخالفات المضبوطة حيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير، وتم التحفظ على كميات متنوعة من السلع شملت السكر، الدقيق، العلف، الأرز، المنظفات، السجائر، والمبيدات الزراعية.

تكثيف جهود العمل بمركز ناصر 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود في مختلف القطاعات الخدمية، حيث كثفت الوحدة المحلية أنشطتها في قطاع النظافة، ونفذت حملة شاملة بشوارع مدينة ناصر، شملت شوارع: الجيش، بورسعيد، أبوبكر الصديق، السبخاية، منطقة السقايا، نهضة مصر، عظيم الدولة، فاطمة الزهراء، المرور، المنشية، الشامية، كوبري المواشي، والحشيش، وأسفرت الحملة عن رفع 16 طنًا من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة.

متابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة

وفي قرية دلاص، تابعت الوحدة المحلية لمركز ناصر ببني سويف، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة"، حيث تواصلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بمحطة الصرف الصحي، إضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك واستكمال التوصيلات المنزلية، كما تمت متابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال بالقرية وتوابعها، في إطار توجيهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى.

 

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