الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 2133 تعديًا على أراضي الدولة ببني سويف

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلنت محافظة بني سويف عن مواصلة تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوق الشعب.

 إزالة 2133 تعديًا على أراضي الدولة ببني سويف

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لسير العمل بالحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي ومواجهة التعديات.

وقد ناقش محافظ بني سويف، تقريرًا مقدمًا من الإدارة العامة لأملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الحالية في 10 يونيو وحتى 24 من الشهر ذاته، بلغ 2133 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية، وذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية المعنية.

المحافظ: لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة

وأكد محافظ بني سويف، في تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات بشكل كامل، مع تسوية الأرض لمنع إعادة التعدي، والتعامل الحاسم مع المخالفين سواء من المواطنين أو من التنفيذيين المقصرين، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لزيادة معدلات الإزالة خلال المرحلة الحالية والمراحل التالية من الموجة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 26 من حملات الإزالة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، حيث نُفذت المرحلة الأولى من 10 إلى 30 مايو، تلتها المرحلة الثانية الجارية خلال الفترة من 10 إلى 27 يونيو، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

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