علامات تحذيرية للجفاف ونصائح للوقاية منه في فصل الصيف

يأخذ الجفاف أشكالًا متعددة قد لا ندركها، مثل الارتباك لدى كبار السن، أو بكاء الطفل بلا دموع، أو شعورنا بالتعب والصداع والعطش الشديد.

فيحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستهلك، مما يؤثر سلبًا على وظائفه الحيوية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. ورغم ارتباطه غالبًا بالحرارة الشديدة، إلا أن هناك عوامل عديدة قد تسهم في حدوثه، منها:

الحمى.

التعرق المفرط.

القيء أو الإسهال المستمر.

التبول المتكرر.

قلة شرب الماء.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف

يمكن لأي شخص أن يصاب بالجفاف، سواء بسبب المرض أو الحر الشديد، لكن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للخطر:

العاملون في الهواء الطلق: يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بشرب الماء قبل بدء العمل في الأجواء الحارة، فبدء اليوم بالجفاف يجعل تعويض السوائل المفقودة أكثر صعوبة.

كبار السن: تنخفض احتياطيات السوائل في أجسامهم مع التقدم في العمر، وقد لا يتمكنون من الشعور بالعطش بفاعلية.

الرضع والأطفال الصغار: لا يستطيعون التعبير عن عطشهم، كما أنهم معرضون للجفاف بسهولة عند المرض.

المصابون بأمراض مزمنة: خاصة من يعانون من مشاكل هضمية تسبب إسهالًا متكررًا. بعض الأدوية، مثل مدرات البول، يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الجفاف.

الحوامل: قد يتسبب القيء الحملي الشديد (HG) في صعوبة الاحتفاظ بالسوائل، وقد تحتاج بعض الحالات إلى سوائل وريدية للوقاية من الجفاف.

الرياضيون: سواء كانوا يمارسون الرياضة في الأماكن المغلقة أو المفتوحة أو حتى في الماء، يمكن أن يصابوا بالجفاف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق المفرط الذي يفقد الجسم السوائل والإلكتروليتات.

علامات الجفاف

مع اقتراب فصل الصيف ورغبتنا في الاستمتاع بأشعة الشمس، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الجفاف وضربة الشمس. يوضح الدكتور فيرتل بعض الأعراض التي يجب الانتباه لها:

علامات الجفاف لدى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين

يعد العطش الشديد وقلة التبول من أولى علامات الجفاف. ومع تفاقم الحالة، قد يصبح الجلد دافئًا عند اللمس ويتوقف التعرق، مما قد يتطور إلى ضربة شمس، والتي قد يصاحبها تغيرات في الحالة النفسية أو سلوك غير طبيعي.

أبرز علامات الجفاف لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا:

العطش الشديد.

قلة التبول أو عدمه.

بشرة دافئة عند اللمس.

عدم التعرق.

الانزعاج أو القلق.

الصداع، الهذيان، والارتباك.

الإرهاق والدوخة.

جفاف الفم و/أو السعال الجاف.

ارتفاع معدل ضربات القلب مع انخفاض ضغط الدم.

فقدان الشهية، لكن مع الرغبة الشديدة في السكر.

احمرار الجلد.

تورم القدمين.

تشنج العضلات.

عدم تحمل الحرارة أو الشعور بالقشعريرة.

الإمساك.

لون البول داكن (ليس فاتحًا أو صافيًا).

عند ملاحظة هذه العلامات، يجب نقل الشخص المصاب بالجفاف بعيدًا عن الحرارة وتقديم كميات كبيرة من السوائل مثل الماء، المشروبات الرياضية، أو محاليل الإماهة.

اطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان الشخص مرتبكًا، أو يفقد الوعي، أو لا يتبول، أو في حالة صدمة، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تسارع في ضربات القلب.

كيفية معرفة ما إذا كان الطفل الرضيع أو الصغير يعاني من الجفاف

تشخيص الجفاف لدى الرضع والأطفال الصغار يتطلب ملاحظة دقيقة لسلوكياتهم، حيث لا يستطيعون التعبير عن عطشهم لفظيًا. انتبه لهذه العلامات:

أقل مرحًا وأكثر نعاسًا.

أكثر انفعالًا من المعتاد.

انخفاض المنطقة اللينة في رؤوسهم (اليافوخ).

انخفاض في عدد الحفاضات المبتلة.

قلة الدموع أو انعدامها عند البكاء.

علامات الجفاف لدى الرضع قد تكون خفية. ومع ذلك، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك على الفور، وتغيرات التبول تعد مؤشرًا رئيسيًا لجميع الأطفال. البول الطبيعي للطفل يكون صافيًا أو أصفر فاتحًا، فإذا بدا بول الطفل ذهبيًا، أو أغمق لونًا، أو بدا مركزًا، فهذا يشير إلى الجفاف، وهو مؤشر على ضرورة إعطاء الطفل المزيد من السوائل.

ويعد انخفاض التبول أو تبليل الحفاضات علامة خطيرة على الجفاف لدى الأطفال.

وينصح بإعطاء الرضع من عمر يوم إلى ستة أشهر حليبًا إضافيًا أو حليبًا صناعيًا للترطيب، مع عدم إعطائهم الماء العادي في هذا العمر.

كيفية الوقاية من الجفاف لدى البالغين

بعض الطرق الفعالة لتجنب الجفاف:

اشرب الكثير من الماء

هذا هو حجر الزاوية في الوقاية من الجفاف، فأهم ما يمكن للمرء فعله للوقاية مأمراض الحرارة هو الحفاظ على رطوبة الجسم. إنه أمر بالغ الأهمية، خاصة عندما يكون الجو حارًا للغاية في الخارج.

بشكل عام، يوصى بشرب حوالي 3.7 لتر يوميًا للذكور و2.7 لتر للإناث، ويمكن استخدام تذكيرات أو حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام للمساعدة في تحقيق ذلك.

اشرب المزيد من الماء عند ممارسة الأنشطة الخارجية

إذا كنت تعمل أو تمارس الرياضة في الهواء الطلق، كن سبّاقًا في شرب الماء. اشرب قبل بدء النشاط وقبل أن تشعر بالعطش.

بمجرد أن تشعر بالحر، اشرب كوبًا واحدًا من الماء (233 مل) كل 15 إلى 20 دقيقة. تجنب شرب أكثر من حوالي 1.4 لتر من الماء أو المشروبات الرياضية في ساعة واحدة، لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة الملح في الدم. واحرص على شرب الماء بعد ذلك لتعويض السوائل المفقودة بالتعرق.

تناول أطعمة مرطبة

هناك طرق أخرى للحفاظ على ترطيب الجسم من خلال الغذاء. العديد من هذه الأطعمة مثالية للنزهات وأيام الشاطئ:

البطيخ.

البرتقال.

الفراولة.

الخيار.

خس

القرنبيط.

الحساء.

منع الكحول والتقليل من السكر والكافيين

بعض المشروبات تضر بترطيب الجسم. لذلك من المهم الانتباه لكمية ما تستهلكه من السكر والكافيين والكحول، خاصة في الأيام الحارة. ابتعد أيضًا عن مشروبات الطاقة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، فعندما نتحدث عن الترطيب، من المهم جدًا شرب الماء أو غيره من السوائل غير الكحولية، لأن الكحول قد يفاقم الجفاف. فهو مدر للبول ويسبب زيادة التبول.

انتبه للأدوية

بعض الأدوية، مثل مدرات البول، قد تزيد من إنتاج البول وتساهم في الجفاف. إذا كنت تتناول هذه الأدوية لعلاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، أو داء السكري، أو اعتلال عضلة القلب، فاستشر طبيبك للحصول على إرشادات حول كيفية الحفاظ على مستوى الترطيب المناسب.

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