في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا

مع بداية فصل الصيف في 21 يونيو ترتفع درجات الحرارة الجو، وتزداد أهمية العناية بصحة الجسم والوقاية من الإجهاد الحراري أو الجفاف.

نصائح للتعامل مع موجات الحر

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات لمساعدة المواطنين على التعامل مع موجات الحر والحفاظ على انتعاشهم وصحتهم.

١- أخذ حمام باردا

الاستحمام بماء بارد يساعد على خفض حرارة الجسم سريع ويمنح شعورا بالانتعاش، خصوصًا في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

2. استخدام أغطية سرير خفيفة



تجنب الأغطية الثقيلة خلال النوم، واستبدلها بأخرى خفيفة تسمح بتجديد الهواء وتقلل من الإحساس بالحر.

3. ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة



اختيار الملابس القطنية والواسعة يساهم في تقليل التعرق ويسمح للجسم بالتنفس بحرية، مما يقلل من احتمالية الإصابة بضربات الشمس.

4. اشرب الماء بانتظام



الماء هو العنصر الأساسي في تبريد الجسم. احرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكريات لأنها تزيد من فقدان السوائل.

كانت وجهت وزارة الصحة والسكان، عدد من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار، خاصة مع زيادة احتمالات الإصابة بـ«ضربات الشمس» أو الإجهاد الحراري، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.



أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، حيث أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف، موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.

وأوضح «عبدالغفار» إن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.

وقال «عبدالغفار» إن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج، موضحا أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحبن نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.

إغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح

كما نصح بإغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح، وتهوية المنازل ليلًا، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة، والتوجه الفوري لأقرب مستشفى، عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.

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