بني سويف تستقبل فوجا سياحيا ألمانيا لزيارة ممشى كورنيش النيل

أعلنت محافظة بني سويف، عن استقبال فوجًا سياحيًا من الجنسية الألمانية، مساء أمس، ضمن جهودها المستمرة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية.

بني سويف تستقبل فوج سياحي ألماني

وصل الفوج الألماني إلى مدينة بني سويف على متن باخرة سياحية، حيث كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة إلى جانب لجنة إدارة الكورنيش، التي عملت على تيسير تحركات الفوج السياحي وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة.

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بجمال الأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري لبني سويف.

فوج سياحي ألماني يزور ممشى كورنيش بني سويف

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور شريف حنفي، رئيس لجنة إدارة كورنيش بني سويف، أن استقبال الوفود السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة وتهيئة أجواء مناسبة لراحة الزوار.

وأشار رئيس لجنة إدارة كورنيش بني سويف، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تنشيط القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية والتاريخية التي تمتلكها المحافظة، من خلال تطوير الخدمات وتحسين البنية السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار استقبال الأفواج السياحية يؤكد نجاح الاستراتيجية التي تبنتها المحافظة في إطار خطتها التنموية العامة، والتي تشمل ستة قطاعات اقتصادية رئيسية من بينها قطاع السياحة، إذ تسعى المحافظة من خلال استراتيجية طموحة تمتد لخمس سنوات إلى تحقيق نهضة سياحية تضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

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