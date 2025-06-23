أعراض تظهر على طفلك تدل على إصابة خطيرة

تحرص كل أم على العناية بطفلها من حيث التغذية السليمة والنظافة لتقوية جهاز المناعة مع مراقبة اى أعراض تظهر عليه لمعرفة السبب وسرعة العلاج.

واحيانا تظهر الأعراض التى تظن الأمهات أنها عادية ولكنها فى الحقيقة تكون مؤشر لإصابة خطيرة، لذا يجب الحذر والاهتمام بأى عرض يطرأ على الطفل.

أعراض تظهر على الطفل تدل على إصابة خطيرة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أعراض إذا تكررت عند الأطفال على الأم أن تستشير طبيب مختص لأنها قد تكون مؤشر لإصابة خطيرة، ومن هذه الأعراض:-

أن ينام الطفل كثيرا، فليس كل نوم كثير معناه راحة، حيث يمكن أن يكون مصاب بأنيميا (نقص حديد)، أو مشاكل في الغدة الدرقية، أو حتى نقص تغذية.

تعرق الطفل أثناء النوم خاصة من رأسه، وهذا يعنى أن الطفل قد يعانى من نقص في فيتامين د أو في بعض الحالات مشكلة في القلب.

نفس الطفل سريع أو ظهور كحة بعد اللعب أو الجري، وهذا ليس "تعب من اللعب"، ولكن يمكن أن يكون علامة على حساسية صدر أو ربو شعبي.

لسان الطفل دائما أبيض، وهذا قد يكون فطريات في الفم، وهى علامة على ان مناعته ضعيفة أو يأخد مضادات حيوية كثيرة.

لا يجب تناول الطعام ولا يتحسن، وليس دائما أن يكون الطفل شهيته غير مفتوحة لأن ذلك يمكن أن يكون بسبب إصابته بالديدان أو أنيميا فقر الدم أو مشاكل فى الهضم أو نقص انزيمات.

شكون الطفل المتكررة من أنه متعب وغير قادر على التحرك، وهذا ليس كسا بل يمكن أن يكون نقص حديد أو كالسيوم أو إصابة الطفل بمرض السكر.

شكوى الطفل المتكررة من آلام فى البطن، وذلك اه أسباب عديدة مثل امساك مزمن أو حساسية طعام مثل اللاكتوز أو الجلوتين أو التهاب فى المعدة أو القولون.

اسمرار أسفل العينين، وهذا ليس مجرد قلة نوم، بل يمكن أن يكون بسبب أنيميا فقر غاو حساسية أنف مزمنة أو إرهاق ونقص فيتامينات.

واضاف عبد الحميد، أنه عند ظهور الأعراض السابقة عند الطفل بدون تحسن، يجب الكشف الفورى على الطفل لتشخيص السبب وسرعة العلاج حفاظا على صحة الطفل ومناعته ونموه بشكل صحى.

طفل متعب

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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