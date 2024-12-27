الجمعة 27 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة توضح 6 طرق لعلاج النزلة المعوية

النزلة المعوية، فيتو
النزلة المعوية، فيتو

النزلات المعوية من الأمراض المعدية التي تحدث نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث وتسبب التهاب في المعدة وترتبط في أغلب الحالات بالعدوى الفيروسية.

 

علاج النزلة المعوية

ووجهت وزارة الصحة نصائح بشأن علاج النزلة المعوية منها:

١-استراحة المريض في السرير

٢-وضع أغطية دافئة على بطنه

٣- تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد عند الأطفال الرضع

٤- إكمال الرضاعة الطبيعية 

٥- تناول الطعام مع تقليل كمية السكر

٦- الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب

 

ما هو التهاب المعدة ؟

يحدث التهاب المعدة والأمعاء عندما تتهيج المعدة والأمعاء وتلتهب

وقد يسبب هذا ألمًا في البطن وتشنجات وغثيانًا وقيئًا وإسهالًا وعادةً ما يكون السبب هو الالتهاب الناجم عن استجابة جهازك المناعي لعدوى فيروسية أو بكتيرية.  

النزلة المعوية عند الرضع
النزلة المعوية عند الرضع

كما أن  العدوى الناجمة عن الفطريات أو الطفيليات أو التهيج الناتج عن المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب المعدة والأمعاء.

 

أعراض التهاب المعدة 

غالبًا ما تبدأ أعراض التهاب المعدة والأمعاء دون سابق إنذار، وعادةً ما تشعر بالغثيان والتقلصات والإسهال والقيء.

تشمل الأعراض:

ألم البطن
فقدان الشهية
قشعريرة
تعب
آلام الجسم
حمى

 

وبسبب الإسهال والقيء، قد يصاب أيضًا المريض بالجفاف وتشمل علامات الجفاف، مثل جفاف الجلد، وجفاف الفم، والشعور بالدوار، والعطش الشديد.

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ما هي مدة استمرار التهاب المعدة والأمعاء؟

يعتمد ذلك على سبب حدوثه، ولكن بشكل عام، يستمر التهاب المعدة والأمعاء الحاد لمدة 14 يومًا تقريبًا. 

يستمر التهاب المعدة والأمعاء المستمر من 14 إلى 30 يومًا، ويستمر التهاب المعدة والأمعاء المزمن لأكثر من 30 يومًا.

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