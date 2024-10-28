الإثنين 28 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة تساعد فى علاج النزلات المعوية عند الأطفال

النزلات المعوية
النزلات المعوية

النزلات المعوية من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا بين الصغار لأسباب عديدة، وللأسف تخشى منها الأمهات كثيرا لأن مضاعفاتها خطيرة وتهدد حياة الطفل.

وتحرص الأمهات كثيرا على علاج النزلات المعوية سريعا حتى لا تؤثر على الطفل، كما أنه يجب الحذر لأنها معدية.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن النزلات المعوية من أكثر الأمراض المعدية انتشارا في وقتنا الحالي بين الصغار، وأعراضها شديدة بين القيء والإسهال ما يؤثر على صحة الطفل، لذا يجب على الأمهات الاهتمام بسرعة العلاج.

 

طرق علاج النزلات المعوية عند الأطفال 

 وأضاف عبد الحميد، أنه عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية، يجب على الأم أولا أن تحاول لوقف القيء حتى تستطيع إدخال شراب وطعام للطفل عن طريق الفم مع ضرورة عدم الضغط على الطفل ليأكل أو يشرب حتى لا يزداد القيء مرة أخرى، كما يجب الحذر من أن يشرب الطفل كميات كبيرة من الماء لأنها تدفع الطفل للقيء مرة أخرى، وبالتالى يجب التعامل الحذر.

 وتابع: يجب تعويض الطفل عن السوائل المفقودة بسبب القيء والسعال، وذلك عن طريق إعطاء الطفل محلول الجفاف وهو يحسن حالة الطفل بنسبة كبيرة وهنا يجب أن يتناوله الطفل ويكون بارد وليس دافيء، وعادة تستمر النزلة المعوية مع الطفل أكثر من يوم ولكن باتباع العلاج الذى وصفه الطبيب المختص واتباع التعليمات السابقة يتحسن الطفل بدون أى خطورة أو قلق.

النزلات المعوية 
النزلات المعوية 

نصائح تحمى طفلك من الإصابة بالنزلات المعوية 

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن الوقاية دائما خير من العلاج، لذا يجب الاهتمام بنظافة المنزل خاصة الأسطح والأرضيات مع تعقيم العاب الاطفال بإستمرار وعدم ترك الأطعمة مكشوفة وعدم السماح بإدخال الوجبات الجاهزة إلى المنزل فيفضل تحضير طعام الطفل داخل المنزل وتعويده على غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام، مع إعطاء الأطفال تطعيم الروتا فهو يقلل الإصابة بالنزلات المعوية، وأيضا يقلل من حدتها ويمنع حدوث أى مضاعفات خطيرة.

 

الوقاية من الأمراض المعدية فى الشتاء 

 وبشكل عام يجب على الأمهات مع اقتراب فصل الشتاء اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية مع الصغار لحمايتهم من الأمراض المعدية مع انخفاض درجات الحرارة وأبرز هذه الإجراءات هى إعطاء الأطفال التطعيمات اللازمة الخاصة بالأمراض المعدية، مع توفير النظافة الشخصية لهم والتغذية السليمة والنوم المنتظم حفاظا على مناعتهم.

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