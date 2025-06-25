تهتم الأمهات بتغذية الصغار وتطعيماتهم وتقوية متابعتهم لحمايتهم من جميع الأمراض والحفاظ على نموهم بشكل صحى وذلك حتى الكبر.

وقد تظهر بعض الأعراض على الأطفال أو تغيرات فى سلوكياتهم وقد تفسرها الأمهات بأنها مشكلة مرضية أو أمر عادى دون الوعي بأسبابها الحقيقية الغير متوقعة.

أعراض تطرأ على طفلك لأسباب غير متوقعة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أعراض تطرأ على الطفل لأسباب غير متوقعة، منها:-

شكوى الطفل المستمرة من الصداع، وهذا يمكن أن يكون بسبب عدم شرب ماء بشكل كافى، أو ضعف النظر أو إجهاد من شاشات الموبايل والتابلت.

أن يصبح الطفل عصبي جدا وبتغير مزاجه بشكل سريع وهذا ليس بسبب الشقاوة كما يظن البعض، بل يمكن أن يكون بسبب نقص فيتامينات مثل B6 أو الحديد، لديه ضغط نفسي في المدرسة أو يحتاج إلى الحديث مع أحد للبوح عن مشاكله.

تبول لا إرادي ليلا بعد أن كان لا يتبول أثناء النوم، وهذا بسبب التوتر أو حدوث تغيير كبير في المنزل مثل ولادة أخ أو نقل سكن، أو عدوى في البول.

نزول المستوى الدراسي للطفل بشكل مفاجيء، وهذا ليس كسل، بل يمكن أن يكون الطفل لديه مشكلة في السمع أو النظر أو يتعرض للتنمر وغير قادر على التركيز.

أن يمشي الطفل بطريقه غريبة أو ساقيه للداخل، واحيانا تكون عادة، واحيانا تكون مشكلة في نمو العظام أو

تحتاج جلسات علاج طبيعي.

تحتاج جلسات علاج طبيعي. أن يكون الطفل لا يتكلم باستمرار ولا يندمج مع الأطفال، وهذا بسبب أن يكون لديه رهاب اجتماعي بسيط

أو لا يوجد أحد يفهمه ويدعمه

أو يحتاج تشجيع ليكسب ثقة في نفسه.

أو لا يوجد أحد يفهمه ويدعمه أو يحتاج تشجيع ليكسب ثقة في نفسه. شكوى الطفل باستمرار من الم فى البطن بدون سبب، وهذا لا يكون سببه طعام فاسد، بل يمكن أن يكون بسبب قلق نفسي يترجم في المعدة أو بسبب إمساك متكرر وغير ظاهر.

أعراض تطرأ على طفلك لأسباب غير متوقعة

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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