السبت 21 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

بعد إصابة بعض المواطنين بنزلات معوية بأسوان، أهم أسباب المرض والأعراض ومدة الشفاء

النزلة المعوية،فيتو
النزلة المعوية،فيتو

تسببت زيادة حالات الإصابة بالنزلات المعوية بين الأهالي في محافظة أسوان في خوف وذعر بعض المواطنين.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أسباب الإصابات بالنزلات المعوية وطرق علاجها وأهم أعراضها. 

أسباب النزلات المعوية 

قال الدكتور حسني سلامة أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة إن أسباب النزلات المعوية تشمل التلوث من الطعام والشراب مشيرا إلى أن أهم أعراض الإصابة بالنزلات المعوية منها: “ المغص والإسهال والقيء، وارتفاع في درجات الحرارة”.
 

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مضاعفات الإصابة بالنزلات المعوية تشمل الجفاف نتيجة عدم الحصول على محاليل كافية لتعوض القيء وفقدان الجسم السوائل.

ونصح بضرورة اتباع إجراءات النظافة الشخصية وتحري مصادر الطعام خاصة عند تناول الطعام خارج المنزل.

وأوضح أن فترة حضانة المرض ومدة ظهور الأعراض من يوم حتى ٥ أيام مشيرا إلى أن الشفاء يستغرق فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. 

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا بشأن ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال- غثيان -قيئ” على مستشفيات محافظة أسوان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة.

مراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية

 

وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة بأعراض نزلات معوية إسهال- غثيان -قيئ  تم حجز عدد 63 منهم في المستشفيات، ولم تستدع حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية 

- تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحلات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث أن غالبية  الحالات من منطقتين ابو الريش بحري ودراو  ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- اثبت فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة أشهر والثانية عدم وجود اي  تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة  اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.

وأكدت  وزارة الصحة والسكان ان  خطر الاصابة بالنزلات المعوية  منخفض للغاية إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة منها:

١- غسل  اليدين  بشكل متكرِّر،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

٢-شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة 

٣- تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب  طعام الباعة المتجولين،

٤- غسل  الفواكه  والخضروات جيدا قبل تناولها 

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