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محافظات

نجاة أسرة من الغرق بعد سقوط سيارتهم بترعة الإبراهيمية في بني سويف

غرق سيارة، فيتو
غرق سيارة، فيتو

نجت أسرة من الموت المحقق، بعد سقوط سيارة ملاكي يستقلونها بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي قبل قرية شريف باشا، التابعة لـ محافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن إصابة الزوج وزوجته ونجلتهما، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي قبل قرية شريف باشا بدائرة المحافظة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

 

نقل المصابين للمستشفى الجامعي

وبانتقال سيارات مرفق الإسعاف ببني سويف إلى المكان، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "عصام.ف.ا" 49 سنة، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وزوجته "ميادة.ف.ح" 40 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، بالإضافة إلى إصابة نجلتهما "روان" 18 سنة، باشتباه كسر في الضلوع، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

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