نجاة أسرة من الغرق بعد سقوط سيارتهم بترعة الإبراهيمية في بني سويف

نجت أسرة من الموت المحقق، بعد سقوط سيارة ملاكي يستقلونها بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي قبل قرية شريف باشا، التابعة لـ محافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن إصابة الزوج وزوجته ونجلتهما، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي قبل قرية شريف باشا بدائرة المحافظة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين للمستشفى الجامعي

وبانتقال سيارات مرفق الإسعاف ببني سويف إلى المكان، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "عصام.ف.ا" 49 سنة، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وزوجته "ميادة.ف.ح" 40 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، بالإضافة إلى إصابة نجلتهما "روان" 18 سنة، باشتباه كسر في الضلوع، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.