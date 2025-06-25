وكيل تموين بني سويف: لن نترك السوق فريسة للتلاعب والمخالفين في قبضة القانون

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بني سويف، استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمنتجات التموينية.

حملات تموينية رقابية ببني سويف

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية شنت عدة حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع جميع الإدارات التموينية التابعة لها تنفيذا لتوجيهات الدولة في حماية المستهلك وضمان وصول السلع الآمنة والمطابقة للمواصفات للمواطنين.

وأضاف وكيل تموين بني سويف، أن إدارة حماية المستهلك بقيادة السيد حسن القماش مدير الإدارة تمكنت من ضبط عدد من المخالفات تمثلت في محضر عدم وجود فواتير لسلع مجهولة المصدر عبارة عن 2000 كيلوجرام دقيق و1000 كيلوجرام مكرونة ومحضر لحيازة 200 كرتونة سناكس مجهولة المصدر ومحضر سجائر مجهولة المصدر بعدد 500 علبة بالإضافة إلى محضر مستودع مغلق ومحضر مستودع لا يوجد به دفتر 21 بترول إلى جانب 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار وقد تم تحرير جميع المخالفات وعرضها على النيابة العامة.

ضبط سماد زراعي مجهول المصدر

وتابع وكيل تموين بني سويف، أن حملة من إدارة تموين ببا بقيادة مدير الإدارة السيد أحمد سمير رصدت عددا من المخالفات التموينية الجسيمة حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 100 شيكارة سماد زراعي مجهولة المصدر تزن نحو 5 أطنان كما تم ضبط محلين تجاريين بحوزتهما مبيدات وتقاوي منتهية الصلاحية معدة للبيع وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، كما تم تحرير 7 جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع وذلك بعدد من المحال التجارية منها محلات بقالة وحدايد وبويات وأدوات صحية وزيوت سيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح وكيل تموين بني سويف، أنه تم تشكيل حملة مشتركة من إدارة شمال بني سويف وإدارة تموين بندر بني سويف بقيادة كل من السيد أحمد عبد السلام والسيد هيثم عبد اللطيف أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة شملت محضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية بمحطة وقود ومحل تجاري إلى جانب محضر عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول وتقرير لعدم نظافة أدوات المعجن وتقرير تصرف في عدد 2 شيكارة دقيق، مشيرا إلى أن حملة أخرى نفذتها إدارة مركز بني سويف تحت إشراف السيد شريف الحميلي أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع و2 محضر لعدم حمل شهادات صحية.

تحرير 26 مخالفة تموينية

وأضاف وكيل تموين بني سويف، أن حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف السيد عماد ناجي تمكنت من تحرير 26 مخالفة تموينية من بينها جنحة واحدة لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر حيث تم التحفظ على 750 علبة سجائر مجهولة المصدر إلى جانب 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و4 محاضر لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن بالمخبز و4 تقارير لعدم إعطاء بون للمواطنين و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز و3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

التموين: هدفنا حماية حقوق المواطنين

وأكد وكيل تموين بني سويف، أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية والتصدي لأي مخالفات تموينية أو تلاعب بالأسعار أو السلع مشيرا إلى استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.

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