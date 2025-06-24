الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ببني سويف

حملة رقابية لصحة
حملة رقابية لصحة بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ناقش مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الأغذية وتداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

حملة رقابية لصحة بني سويف
حملة رقابية لصحة بني سويف

تقرير حملة رقابية لصحة بني سويف

وأوضح التقرير الميداني، الذي أعدته وكيل صحة بني سويف، جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الله الدكش، مدير الطب الوقائي بالفشن، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية والمركز.

حملة رقابية لصحة بني سويف
حملة رقابية لصحة بني سويف

ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ببني سويف

وكشف تقرير مديرية الصحة ببني سويف، عن ضبط 10 آلاف قطعة من منتج شراب سكري (لوليتا) بوزن إجمالي يقترب من 390 لترًا، منها 14 كرتونة تحتوي على ألف قطعة منتهية الصلاحية، و150 كرتونة تحتوي على 9 آلاف قطعة مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي، حيث تم التحفظ على الكميات وسحب عينات منها للتحليل، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

حملة رقابية لصحة بني سويف
حملة رقابية لصحة بني سويف

ضبط مخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف

كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنحة صحية، وضبط منشأتين بدون ترخيص، إحداهما تمثل خطورة صحية لوجود صرف صحي مكشوف، وتم كذلك إعدام 10 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وسحب عينات من منتجات لحوم محلية لتحليلها.

حملة رقابية لصحة بني سويف
حملة رقابية لصحة بني سويف

محافظ بني سويف يتوعد المتلاعبين

وشدد محافظ بني سويف، على استمرار تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، مشيدًا بجهود الفرق الرقابية المشاركة، التي ضمت: الدكتور عبد الله الدكش، الدكتور ماجد سالمان، الدكتور محمد قريبة، الدكتورة أمنية حسن، وخالد خليفة، سعيد عبد ربه، مهدي إسماعيل، محمد محمود، حمدي عاشور، ومحمد عبد القادر.

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