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محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بـ محافظة الفيوم، نظرًا لقربها من موقع الحادث.

اسماء المصابين بحادث بني سويف

وصرح مصدر بـ صحة بني سويف، بأن الحادث أسفر عن إصابة كل من: هيثم عربي محمد، 19 سنة، وشقيقتيه ملك، 10 سنوات، ومي، 4 سنوات، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة، كما أصيبت زوزو حسن أحمد، 54 سنة، بكسر مضاعف في الذراع الأيمن وسحجات بالجسم، وحمدية محمد عبد الرسول، 36 سنة، بكدمات وسحجات، وبسنت ياسر محمد، 11 سنة، بكدمات متفرقة، وتبين أن جميع المصابين من محافظة المنيا، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية العاجلة بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، مع مناشدة قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

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