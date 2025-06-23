ضبط 14 طن سردين فاسد في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وإهناسيا، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لحماية صحة المواطنين.

حملة رقابية مفاجئة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للتقرير الميداني الذي أعدته حول نتائج الحملة، بحضور الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.

ضبط 14 طن سردين فاسد ببني سويف

وشملت المضبوطات ضبط 14 طن سردين فاسد وإعدام 125 كيلو أغذية فاسدة في حملة رقابية ببن السردين المملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بقرية تابعة لمركز الواسطى، كانت معدة للبيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات بإحدى قرى مركز إهناسيا، حيث أعدمت الفرق الصحية 50 كيلو جرامًا من الحلويات لتغير خواصها، بالإضافة إلى إعدام 35 لترًا من الزيت لانبعاث رائحة كريهة ووجود شوائب، وإعدام 40 كيلو جرامًا من مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وافتقادها لمعايير الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا، بينها 9 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية طبقًا للقرار 96 لسنة 1967، و25 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية طبقًا للقرار 97 لسنة 1967.

كما رصدت الحملة 3 منشآت تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة، ومنشأتين تعملان دون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

استمرار الحملات بالقرى والعزب

وأكد محافظ بني سويف، أهمية استمرار الحملات الرقابية بجميع المراكز والقرى والعزب، وعدم اقتصارها على المدن، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المشاركة، ومؤكدًا على ضرورة تكامل الجهود الرقابية لتحقيق أعلى درجات الحماية الصحية.

وشارك في تنفيذ الحملة كل من: الدكتورة أمنية حسن، الدكتور ماجد سالمان، وخالد خليفة، وسعيد عبد ربه، ومهدي إسماعيل، وجمعة عبد المنعم، ومحمد علي، وعلي حسين، حسن محمد، ورمضان رمضان، وأحمد محمد، من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.



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