الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 14 طن سردين فاسد في حملة رقابية ببني سويف

ضبط 14 طن سردين فاسد
ضبط 14 طن سردين فاسد ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وإهناسيا، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لحماية صحة المواطنين.

 

حملة رقابية مفاجئة ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للتقرير الميداني الذي أعدته حول نتائج الحملة، بحضور الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.

 

ضبط 14 طن سردين فاسد ببني سويف 

 

وشملت المضبوطات ضبط 14 طن سردين فاسد وإعدام 125 كيلو أغذية فاسدة في حملة رقابية ببن السردين المملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بقرية تابعة لمركز الواسطى، كانت معدة للبيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

 

كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات بإحدى قرى مركز إهناسيا، حيث أعدمت الفرق الصحية 50 كيلو جرامًا من الحلويات لتغير خواصها، بالإضافة إلى إعدام 35 لترًا من الزيت لانبعاث رائحة كريهة ووجود شوائب، وإعدام 40 كيلو جرامًا من مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وافتقادها لمعايير الصلاحية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا متنوعًا، بينها 9 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية طبقًا للقرار 96 لسنة 1967، و25 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية طبقًا للقرار 97 لسنة 1967.

 

كما رصدت الحملة 3 منشآت تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة، ومنشأتين تعملان دون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

استمرار الحملات بالقرى والعزب

 

وأكد محافظ بني سويف، أهمية استمرار الحملات الرقابية بجميع المراكز والقرى والعزب، وعدم اقتصارها على المدن، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المشاركة، ومؤكدًا على ضرورة تكامل الجهود الرقابية لتحقيق أعلى درجات الحماية الصحية.

 

وشارك في تنفيذ الحملة كل من: الدكتورة أمنية حسن، الدكتور ماجد سالمان، وخالد خليفة، وسعيد عبد ربه، ومهدي إسماعيل، وجمعة عبد المنعم، ومحمد علي، وعلي حسين، حسن محمد، ورمضان رمضان، وأحمد محمد، من فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركزي الواسطى وإهناسيا.
 

دون خسائر بشرية، السيطرة على حريقين بمركزي إهناسيا والواسطى ببني سويف

إخماد حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف

بني سويف تبحث اعتماد مركز علوم الحاسب لمنح شهادة التحول الرقمي

بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة الرسوب الجماعي في بني سويف

حريق يلتهم حظيرة "مواشي" بقرية في بني عفان ببني سويف

راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف

ضبط 5 أطنان ألبان فاسدة وتشميع مركز تجميع في حملة مفاجئة ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ 1374 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

الناجحة الوحيدة بمدرسة الرسوب الجماعي تفضح كارثة تعليمية في بني سويف (إنفوجراف)

المدرسين مش ملتزمين، طالبة تكشف كواليس الرسوب الجماعي في الإعدادية بمدرسة بني سويف (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

دون خسائر بشرية، السيطرة على حريقين بمركزي إهناسيا والواسطى ببني سويف

إخماد حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف

بني سويف تبحث اعتماد مركز علوم الحاسب لمنح شهادة التحول الرقمي

بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة الرسوب الجماعي في بني سويف

حريق يلتهم حظيرة "مواشي" بقرية في بني عفان ببني سويف

راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف

ضبط 5 أطنان ألبان فاسدة وتشميع مركز تجميع في حملة مفاجئة ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ 1374 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف مناطق بوسط إسرائيل

وصول شحنة عجول حية من جيبوتي، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

الصين تحذر من تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الإثنين

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الفجر وأهم مقاصدها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل