الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف

إزالة تعديات، فيتو
إزالة تعديات، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، تابع سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المكثفة للحفاظ على حقوقها واسترداد أملاك الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

إزالة 1883 حالة تعدٍ ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي أوضح أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن بلغ 1883 حالة، منها 281 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة، و1602 حالة على أراضٍ زراعية، وذلك في الفترة من 10 يونيو وحتى 22 من نفس الشهر، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، لتنفيذ قرارات الإزالة طبقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

 

وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته الصريحة بضرورة إزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية، مع التأكيد على إزالة التعدي بشكل كامل وتسوية الأرض لمنع تكرار المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين سواء كانوا من المواطنين أو من التنفيذيين المتقاعسين عن أداء مهامهم.

زيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة

كما شدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية وزيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة، وصولًا لتحقيق أقصى استفادة من حملات الإزالة الجارية والمراحل التالية من الموجة.

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن الموجة 26 من حملات الإزالة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2025، حيث بدأت بالمرحلة الأولى من 10 إلى 30 مايو، تليها المرحلة الثانية من 10 إلى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 5 إلى 25 يوليو.

 

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