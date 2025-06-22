دون خسائر بشرية، السيطرة على حريقين بمركزي إهناسيا والواسطى ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، اندلاع حريقين في كل من مركزي إهناسيا والواسطى، دون وقوع خسائر بشرية، وسط استنفار لأجهزة الحماية المدنية والطوارئ ومجالس المدن المعنية.

حريق بقرية النويرة ببني سويف

ففي قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، اندلع حريق بعزبة أولاد حفني في أحد «الأجران» المخصصة لتخزين المحاصيل، أسفر عن اشتعال النيران في التبن وبقايا قش محصول الأرز، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة إهناسيا والمسيد، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق دون إصابات.

شاركت في السيطرة على الحريق كل من الوحدة المحلية لقرية النويرة، ومجلس مدينة إهناسيا، إلى جانب قوات الشرطة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الأزمات بمحافظة بني سويف، وتبين أن الموقع ملك المواطن عزت حفني من قرية النويرة إهناسيا.

حريق بقرية كوم أدريجة ببني سويف

وفي واقعة أخرى بمركز الواسطى، اندلع حريق محدود داخل منزل المواطن سيد أنور بقرية كوم أدريجة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه سريعًا دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات الكبيرة، وسط متابعة من قطاع الطوارئ والمجلس المحلي.

وتُجري الجهات المعنية حاليًا مراجعة موسعة لتأمين الأماكن المعرضة للاشتعال وتوعية المواطنين بإجراءات السلامة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتمالية اشتعال القش والمخلفات الزراعية.

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