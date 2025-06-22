الأحد 22 يونيو 2025
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إخماد حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف

حريق ببني سويف، فيتو
حريق ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل قطعة أرض فضاء تقع بجوار مطاحن شركة مصر الوسطى ومديرية الصحة بمدينة بني سويف، ما تسبب في تصاعد كميات كثيفة من الأدخنة، أثارت حالة من القلق بين سكان المنطقة والمواطنين المتواجدين بالقرب من موقع الحادث.

بلاغ بنشوب حريق ببني سويف

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية ببني سويف، إلى موقع الحريق، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المنشآت الحيوية المجاورة، وفي مقدمتها مطاحن شركة مصر الوسطى ومديرية الصحة ببني سويف، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية، بحسب ما أكدته المصادر الأمنية.

وتواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد في موقع الحريق، إلى جانب إجراء عمليات فحص ميداني دقيق للتأكد من عدم وجود بؤر ساخنة قد تتسبب في اشتعال النيران مجددًا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحوادث.

السيطرة على حريق ببني سويف

من جانبها، بدأت الجهات المعنية أعمال المعاينة لموقع الحريق، للوقوف على الأسباب الأولية وراء اندلاعه، سواء كانت ناتجة عن إهمال أو بفعل فاعل، على أن يتم رفع تقرير فني مفصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر مسؤولة أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيدة بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية ببني سويف التي ساهمت في احتواء الموقف في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى المؤسسات الحيوية المحيطة، الأمر الذي حال دون وقوع كارثة أكبر.

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