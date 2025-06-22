بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة الرسوب الجماعي في بني سويف

بدأت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مدرسة الرسوب الجماعي"، بعد رسوب جماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات نهاية العام باستثناء طالبة واحدة.

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أن البرنامج بدأ اليوم ويستمر حتى بداية امتحانات الدور الثاني، ويتضمن محاضرتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بهدف دعم الطلاب أكاديميًا وتدارك جوانب القصور.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية التزام الطلاب بالحضور، مؤكدة توفير كافة التيسيرات اللازمة لجذبهم والاستفادة القصوى من البرنامج، داعية أولياء الأمور للتعاون مع المدرسة ومتابعة انتظام أبنائهم في المحاضرات اليومية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات الطلاب، في إطار الالتزام الكامل بالشفافية وعدم السماح بأي تجاوزات أو تلاعب في النتائج.

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

جاء ذلك خلال متابعة وكيل تعليم بني سويف، تنفيذ البرنامج بتنسيق مع الدكتور محمد عاشور، مدير إدارة الواسطى، وناصر أبو بكر، وكيل الإدارة، حيث عقد اجتماع مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور لمناقشة الإجراءات الداعمة لإنجاح البرنامج العلاجي.

تعليم بني سويف: 60 طالبا وطالبة بينهم 14 حالة تغيب

وتأتي هذه التحركات عقب قرار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإقالة إدارة المدرسة، وإحالة مدير ووكيل إدارة الواسطى التعليمية للتحقيق العاجل، على خلفية تدني نتائج الطلاب وتغيب 14 طالبًا من إجمالي 60 عن أداء الامتحانات، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

ووجه محافظ بني سويف، بإعداد دراسة تحليلية شاملة لأسباب التدهور التعليمي، وإيجاد حلول جذرية، مع عقد لقاء مجتمعي موسع لبحث الأزمة، ورفع تقرير بنتائج النقاشات والتوصيات للمحافظة خلال أيام.

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