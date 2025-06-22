الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة الرسوب الجماعي في بني سويف

برنامج علاجي لمدرسة
برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف، فيتو

بدأت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مدرسة الرسوب الجماعي"، بعد رسوب جماعي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات نهاية العام باستثناء طالبة واحدة.

 

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

 

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أن البرنامج بدأ اليوم ويستمر حتى بداية امتحانات الدور الثاني، ويتضمن محاضرتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بهدف دعم الطلاب أكاديميًا وتدارك جوانب القصور.

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية التزام الطلاب بالحضور، مؤكدة توفير كافة التيسيرات اللازمة لجذبهم والاستفادة القصوى من البرنامج، داعية أولياء الأمور للتعاون مع المدرسة ومتابعة انتظام أبنائهم في المحاضرات اليومية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات الطلاب، في إطار الالتزام الكامل بالشفافية وعدم السماح بأي تجاوزات أو تلاعب في النتائج.

 

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف
برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

 

جاء ذلك خلال متابعة وكيل تعليم بني سويف، تنفيذ البرنامج بتنسيق مع الدكتور محمد عاشور، مدير إدارة الواسطى، وناصر أبو بكر، وكيل الإدارة، حيث عقد اجتماع مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور لمناقشة الإجراءات الداعمة لإنجاح البرنامج العلاجي.

 

تعليم بني سويف: 60 طالبا وطالبة بينهم 14 حالة تغيب

 

وتأتي هذه التحركات عقب قرار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإقالة إدارة المدرسة، وإحالة مدير ووكيل إدارة الواسطى التعليمية للتحقيق العاجل، على خلفية تدني نتائج الطلاب وتغيب 14 طالبًا من إجمالي 60 عن أداء الامتحانات، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

 

برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف
برنامج علاجي لمدرسة الرسوب الجماعي ببني سويف

 

ووجه محافظ بني سويف، بإعداد دراسة تحليلية شاملة لأسباب التدهور التعليمي، وإيجاد حلول جذرية، مع عقد لقاء مجتمعي موسع لبحث الأزمة، ورفع تقرير بنتائج النقاشات والتوصيات للمحافظة خلال أيام.

 

حريق يلتهم حظيرة "مواشي" بقرية في بني عفان ببني سويف

راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف

ضبط 5 أطنان ألبان فاسدة وتشميع مركز تجميع في حملة مفاجئة ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ 1374 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

الناجحة الوحيدة بمدرسة الرسوب الجماعي تفضح كارثة تعليمية في بني سويف (إنفوجراف)

المدرسين مش ملتزمين، طالبة تكشف كواليس الرسوب الجماعي في الإعدادية بمدرسة بني سويف (فيديو)

حميدة أبو الحسن.. حكاية "مدرسة لم ينجح أحد" في بني سويف (إنفوجراف)

بعد واقعة الرسوب الجماعي، محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي "حميدة أبو الحسن"

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

إقالة وتحقيقات، قرارات نارية من محافظ بني سويف بشأن واقعة رسوب جماعي بالشهادة الإعدادية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

حريق يلتهم حظيرة "مواشي" بقرية في بني عفان ببني سويف

راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف

ضبط 5 أطنان ألبان فاسدة وتشميع مركز تجميع في حملة مفاجئة ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ 1374 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

الناجحة الوحيدة بمدرسة الرسوب الجماعي تفضح كارثة تعليمية في بني سويف (إنفوجراف)

المدرسين مش ملتزمين، طالبة تكشف كواليس الرسوب الجماعي في الإعدادية بمدرسة بني سويف (فيديو)

حميدة أبو الحسن.. حكاية "مدرسة لم ينجح أحد" في بني سويف (إنفوجراف)

بعد واقعة الرسوب الجماعي، محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي "حميدة أبو الحسن"

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

وصول زوجة حسام حسن إلى محكمة الدخيلة بعد قضاء ليلة في الحجز

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسؤول إيراني: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيؤدي إلى رد بلا حدود الحرس الثوري الإيراني: النظام الأمريكي ارتكب جريمة صارخة وغير مسبوقة