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حوادث

إصابة صنايعي علي يد عامل في منية النصر بالدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

شهدت قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية نشوب مشاجرة بين عاملين جبس وردة أصيب أحدهما علي يد الآخر، بسبب خلافات سابقة بينهما وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة صنايعي جبس علي يد عامل خردة 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى، باستقبال  شخص يدعى رضا ناجي أحمد محمد طه، 35 سنة، مقيم بقرية كفر علام (صنايعي جبس) مصابًا بجرح نافذ في الجانب الأيسر، والحالة العامة غير مستقرة.

لخلاف سابق..عامل خرده يتعدي علي صناعي بسلاح أبيض 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شخص محمد س.ف.، 46 سنة، وشهرته «بكار»، عامل خردة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، وذلك أثناء وجوده أمام منزل عمه بالقرية، بسبب خلافات قديمة ومشاجرة سابقة بينهما.

ضبط المتهم بطعن صناعي جبس في الدقهلية

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرقبة من الخلف، واتهم المجني عليه بالتعدي عليه بكتر، وجرى تحرير المحضر رقم 7187 جنح منية النصر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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