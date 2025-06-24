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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعجوزة

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالعجوزة

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق، وعلى الفور انتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش مرورى لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص، وإصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

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