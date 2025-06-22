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محافظات

راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف ملابسات جريمة قتل مؤسفة، راح ضحيتها فلاح في منتصف العقد الخامس من عمره، على يد شقيقيه، بعد استدراجه إلى منطقة نائية، وذلك إثر اتهام وجهته له زوجته زورًا بالإساءة إلى ابنتهما، وتبين لاحقًا أن هذا الاتهام كان مختلقًا بدافع الانتقام.

 

مقتل فلاح على ايدي شقيقيه

 

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه يُدعى «ر. س. م»، يبلغ من العمر 45 عامًا، ويقيم بقرية "تلت" بمركز الفشن جنوب بني سويف، ويعمل فلاحًا، وقد أقدم شقيقاه «ع.س» (37 عامًا) و«م.س» (32 عامًا) على قتله باستخدام فأس وعصا خشبية (شومة)، بعد أن صدقا ما قالته زوجته بشأن تصرفات غير لائقة تجاه ابنتهما.

 

شقيقاه استدرجاه للتخلص منه

 

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الزوجة زعمت أن زوجها أساء التصرف مع ابنتهما داخل منزل الأسرة، مما دفع شقيقيه إلى مواجهته، فاستدرجاه إلى منطقة نائية بقرية "واحد" التابعة لمركز سمسطا، بحجة معاتبته، لكن النقاش تطور إلى مشاجرة عنيفة انتهت بوفاته متأثرًا بالضرب.

 

وحاول الجناة التغطية على الجريمة من خلال نقله إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، مدّعين أنه تعرّض لحادث سير، غير أن فريق البحث اكتشف وجود آثار دماء وأدوات استخدمت في الواقعة داخل منزل المتهمين، ما أكد وجود شبهة جنائية.

 

راح ضحية لجريمة وهمية

 

وبعد التحقيق مع الطفلة، ثبت أن الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن الزوجة اختلقت الواقعة بمساعدة ابنتها بسبب خلافات زوجية، بهدف التخلص من الزوج، وتم القبض على الشقيقين وزوجة المجني عليه، والتحفظ عليهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

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