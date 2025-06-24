الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يتفاخر: تلقينا في 7 أكتوبر أسوأ كارثة في تاريخنا لكن رددنا الصاع صاعين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية المفاجئة على إيران ستسجل في تاريخ الحروب، مضيفا: "لقد قتلنا فيها كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين".

 

إيران لن تحصل على سلاح نووي

وأضاف: " سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.. لقد هاجمنا عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني.. وإذا حاولت طهران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره".

 

هزيمة حماس وإعادة الأسري إلي الديار

وتابع نتنياهو مزاعمه: "تلقينا في 7 أكتوبر أسوأ كارثة في تاريخنا لكننا رددنا الصاع صاعين.. وصلنا إلى طهران ودمرنا محور الشر الإيراني مقابل ثمن باهظ دفعته جبهتنا الداخلية.. وسنكمل مهمتنا ضد محور الشر ونهزم حماس ونعيد أسرانا الأحياء والأموات إلى الديار".

واستكمل رئيس وزراء الاحتلال: انضمام الولايات المتحدة حدث تاريخي.

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نتنياهو إيران علماء الذرة الإيرانيين طهران 7 أكتوبر محور الشر الإيراني حماس

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