مكتب نتنياهو يزعم: إسرائيل حققت كل أهداف الحرب في إيران

زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال حققت كل أهداف الحرب في إيران.

وادعي مكتب نتنياهو: "ردا على خروقات إيران دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادارات قرب طهران".

وتابع مكتب نتنياهو: "بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء، امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية.. وترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل".

انتهاك وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب أنه ليس راضيًا عن إسرائيل ولا إيران.

وأوضح ترامب أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وصباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وقالت القناة الإيرانية الرسمية في بث مباشر صباح الثلاثاء: إن "العدو أُجبر على قبول وقف إطلاق النار".

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