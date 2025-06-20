كشف وعلاج بالمجان لـ 1374 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وبالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف.

قافلة طبية بقرية باروط ببني سويف

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن تنفيذ قافلة طبية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 يونيو الجاري. وقد ضمت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، الأسنان)، وتم تنفيذها في إطار إجراءات وقائية مشددة.

كشف وعلاج بالمجان لـ1374 حالة مرضية

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1347 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، كما شملت خدمات القافلة: 168 تحليل معمل دم، 31 تحليل معمل طفيليات، 6 حالات أشعة عادية، 50 حالة موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 5 حالات لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت موضوعات مهمة مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. وتم كذلك إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 297 مواطنًا، ليبلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها القافلة 4043 خدمة.

يُذكر أن هذه القوافل تحظى بدعم نوعي من وزارة الصحة، وتتم تحت إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية بـ مديرية الصحة ببني سويف، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

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