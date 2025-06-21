ضبط 5 أطنان ألبان فاسدة وتشميع مركز تجميع في حملة مفاجئة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، شدد على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ بني سويف على تقرير صادر عن مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي نفذت حملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمركز إهناسيا.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، الذي قاد الحملة، وبمشاركة كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مكتب مراقبة الأغذية ببني سويف، والدكتور محمد طارق، مدير إدارة إهناسيا الصحية.

ضبط ألبان فاسدة ببني سويف

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز لتجميع الألبان، وتم تشميع الخزانات والتحفظ على الكميات المضبوطة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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