لافروف: قدمنا مقترحا إلى أمريكا لحل الصراع بين إسرائيل وإيران ورد الفعل كان إيجابيًا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف خلال كلمته في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف"، اليوم الثلاثاء أن روسيا من خلال اتصالاتها القائمة على الثقة مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل قدمت مقترحاتها لحل الصراع وكان رد الفعل إيجابيا.

وأعرب لافروف عن ترحيب روسيا بهدنة بين إيران وإسرائيل.

وتابع:من الصعب حتى الآن التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن استمرارية وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتان عن مناقشة موضوعية لقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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