يسرائيل هيوم: التوافقات بين إسرائيل وأمريكا تقضي بمنع إيران من التسلح والحفاظ على ممر جوي إسرائيلي

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، بأن التوافقات بين إسرائيل وأمريكا تقضي بمنع إيران من التسلح والحفاظ على ممر جوي إسرائيلي.

كما أشارت إلى أن الوزراء الإسرائيليين طلب منهم عدم الإدلاء بتصريحات صحفية عن وقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الاثنين أن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في البراعة صباحًا، بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين، مما يعني انتهاء حرب استمرت 12 يوما وأدت إلى فرار الملايين من طهران وأثارت مخاوف من المزيد من التصعيد في المنطقة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال مهنئًا البلدين على "امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما"، وفق تعبيره.



كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان الثلاثاء: بعد جهود دبلوماسية وأمنية مكثفة، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل مع إيران.

كما أضاف أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، وسيُنهي القتال الذي دار خلال الأيام الاثني عشر الماضية.

إلى ذلك، شدد على أن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها وحرية العمل اللازمة في أي مكان وزمان".



ومن جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: إن إيران لم تعد قادرة على صنع سلاح نووي بعد أن دمرت الضربات الأمريكية بنيتها التحتية.

وذكر دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "كانت إيران على وشك امتلاك سلاح نووي.. والآن هي عاجزة عن صنع سلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا دمرناها".

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "إذا أرادت إيران بناء سلاح نووي في المستقبل فسيتعين عليها التعامل مع الجيش الأمريكي مرة أخرى".

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