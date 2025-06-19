الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

الناجحة الوحيدة بمدرسة الرسوب الجماعي تفضح كارثة تعليمية في بني سويف (إنفوجراف)

الطالبة مي سعيد فوزي
الطالبة مي سعيد فوزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناجية الوحيدة الطالبة مي سعيد فوزي الطالبة مي سعيد مي سعيد فوزي محافظة بني سويف بني سويف كارثة تعليمية في بني سويف مي تفضح كارثة تعليمية في بني سويف

الأكثر قراءة

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

بث مباشر، مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل غير قادرة على دخول حرب مع مصر لهذا السبب

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

خدمات

المزيد

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة العبث بمعدات الهيئة

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

حميدة أبو الحسن.. حكاية "مدرسة لم ينجح أحد" في بني سويف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وزوال الهموم

أمين الفتوى: الحمل من زوج متوفى لا يجوز شرعًا والتلقيح الصناعي مباح بشروط

خالد الجندي: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذاءه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية