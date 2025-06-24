وسام أبو علي يفتتح التسجيل للنادي الأهلي أمام بورتو

مونديال الأندية، سجل وسام أبو علي هدف النادي الأهلي الأول في الدقيقة 15 في شباك نظيره بورتو البرتغالي اليوم علي ملعب ميتلايف، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

وبدء الأهلي المباراة بأيقاع سريع حيث حاول وسام أبو علي تهديد مرمي بورتو في الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية لكنها علت مرمى الفريق البرتغالي.

فيما حاول فريق بورتو السيطرة على الكرة لامتصاص ضغط الأهلي.

وحصل فريق بورتو على ركلة ركنية في الدقيقة 13، شكل منها خطورة بعد ارتداد الكرة لأحد اللاعبين في منقطة الجزاء لكن مرت سليمة على مرمى الشناوي.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ــ أشرف داري ــ أحمد رمضان بيكهام ــ كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي ــ محمد علي بن رمضان ــ زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات ــ تريزيجيه ــ وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بورتو كل من: مصطفى شوبير - محمد سيحا ـ عمر كمال عبد الواحد - كريم الدبيس ـ خالد عبدالفتاح - مصطفى مخلوف ـ مصطفى العش - يحيى عطية الله - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - أشرف بن شرقي - جراديشار.

تشكيل بورتو ضد الأهلي

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

الدفاع: إيفان ماركانو، زي بيدرو، جواو ماريو نيتو، فرانسيسكو مورا

الوسط: ستيفن إيوستاكويو، فابيو فييرا، آلان فاريلا

الهجوم: ويليام جوميز، رودريجو مورا، داني ناماسو

ويجلس على مقاعد بدلاء بورتو: ديوجو فرنانديز، أوتافيو، سامو، بيبي، زيدو سنوسي، فاسكو سوسا، جابري فيجا، أندريه فرانكو، نوهان بيريز، توماس بيريز، دينيز جول، أنخيل ألاركون، أندريه أوليفيرا، جونسالو بورجيس، مارتيم فيرنانديز.

سيناريوهات تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية

تعد مهمة فريق الأهلي صعبة للغاية مع منافسه البرتغالي، ولكي يتأهل الأحمر إلى دور الـ16 أمامه عدة سيناريوهات كالتالي:

* يحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي.

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس)، مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين، أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

اما بالميراس فالفوز أو التعادل يمنحه صدارة المجموعة أما في حالة خسارته فسوف ينتظر نتائج بورتو والأهلي مع فارق الأهداف.

والفوز ايضا يمنح إنتر ميامي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط اما التعادل فيمنحه المركز الثاني أما الخسارة فتجعله ينتظر نتائج الأهلي.

ويحتاج بورتو للفوز مع خسارة بالميراس أو انتر ميامي وفارق أهداف كبير (3+ أهداف).

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

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